غارات جوية أمريكية وبريطانية على ميليشيات الحوثي في اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات أنصار الله الحوثيين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا 3 غارات جوية على منطقة العرج بمديرية باجل في الحديدة باليمن.

وقالت مصادر الصحفية الحوثية، إن الطيران الأمريكي والبريطاني قصف بـ 4 غارات منطقة العرج في مديرية باجل غرب اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أنها قصفت صاروخين مضادين للسفن محمولين على شاحنتين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وأوضحت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، أنه (في حوالي الساعة 9:50 من صباح الجمعة (بتوقيت صنعاء) شنت ضربة في إطار الدفاع عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن كانا مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن".