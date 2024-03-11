عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

التصويت انتهى والترقب سيد الموقف.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الانتخابات في البرتغال| اليمين المتطرف يتغذى على واقع الاقتصاد

اليمين المتطرف يصعد
اليمين المتطرف يصعد في البرتغال

أصبح المستقبل السياسي للبرتغال معلقا في الميزان بعد الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد، حيث يتنافس حزبان رئيسيان معتدلان في السباق عن كثب ومن المقرر أن ينتظرا أسابيع لاتخاذ قرار بشأن الفائز بعد زيادة غير مسبوقة في الدعم للشعوبيين. الطرف الذي احتل المركز الثالث، وبحسب النتائج المعلنة، فقد فاز التحالف الديمقراطي بقيادة الديمقراطيين الاشتراكيين من يمين الوسط بـ 79 مقعدًا في الجمعية الوطنية (البرلمان البرتغالي) المكونة من 230 مقعدًا، بعد فرز جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في البرتغال، فيما حصل الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط، والذي تولى السلطة خلال السنوات الثماني الماضية، على 77 مقعدا.

وستأتي الأصوات الحاسمة من الناخبين في الخارج لزعزعة المقاعد البرلمانية الأربعة الأخيرة بعد ليلة انتخابية مليئة بالتشويق، وقد يستغرق هذا العد أكثر من أسبوعين، فيما جاء حزب تشيجا (كفى) اليميني المتشدد في المركز الثالث بحصوله على 48 مقعدا، وهي نتيجة تاريخية تمثل تحديا غير مسبوق للسياسة كالمعتاد، مما يسلط الضوء على الانجراف نحو اليمين في الاتحاد الأوروبي، بينما حصلت الأحزاب الصغيرة على بقية الأصوات في الانتخابات التي شهدت ارتفاع نسبة المشاركة إلى 66%، وهو أعلى مستوى في البرتغال منذ سنوات.

 

حزبان حاكمان لعقود من الزمن .. ولكن اليمين يصعد

 

وبحسب تقرير نشرته أسوشيتد برس - وكالة أنباء أمريكية - فقد تناوب الديمقراطيون الاشتراكيون والاشتراكيون المعتدلون على السلطة لعقود من الزمن في البرتغال، وأشار ارتفاع الدعم لحزب يميني متطرف إلى تحول كبير في المشهد السياسي في البرتغال ومن المرجح أن يكون نذيراً بفترة من عدم اليقين السياسي، حيث تقع حكومة الأقلية التي لديها أقل من 116 مقعدًا في البرلمان تحت رحمة أحزاب المعارضة عندما تحاول تمرير التشريعات، ومن الممكن أن يحمل دعم حزب تشيجا المفتاح لتشكيل حكومة فاعلة بالنسبة للديمقراطيين الاشتراكيين.

وقد ضاعف الحزب اليميني، والذي يبلغ من العمر خمس سنوات فقط، أصواته ثلاث مرات منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2022، وقد وضعت النتيجة الحزب كصانع ملوك يمكن أن يمنح الديمقراطيين الاشتراكيين أغلبية برلمانية، ومهما حدث، لم يعد من الممكن تجاهل تشيجا على الرغم من محاولات الأحزاب الرئيسية تجنبها.

 

اليمين يفرض نفسه .. هل انتهى نظام الحزبين؟

 

من جانبه قال أندريه فينتورا زعيم حزب تشيجا: "هناك شيء واحد مؤكد الليلة، وهو أن نظام الحزبين في البرتغال قد انتهى، وأصر على أن الديمقراطيين الاشتراكيين يجب أن يتحالفوا مع تشيجا في البرلمان لتشكيل الأغلبية، وأضاف: "لدينا تفويض للحكم"، ولكن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لويس مونتينيغرو، الذي من المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء إذا فاز تحالفه، قال إنه سيفي بوعده الانتخابي بإقصاء تشيجا ورفض التفاوض على تقاسم السلطة مع الشعوبيين، وقال إنه يتوقع تشكيل الحكومة بمفرده.

 

ولكن فينتورا، أستاذ القانون السابق ومحلل كرة القدم التلفزيوني، يقول: "إنه مستعد للتخلي عن بعض مقترحات حزبه الأكثر إثارة للجدل - مثل الإخصاء الكيميائي لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية وإدخال أحكام بالسجن مدى الحياة - إذا كان ذلك يمكّن حزبه من إدراجه في قائمة الاتحاد الأوروبي، كتحالف حاكم محتمل مع أحزاب يمين الوسط الأخرى"، غير أن إصراره على السيادة الوطنية بدلا من التكامل الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وخطته لمنح الشرطة حق الإضراب هي قضايا أخرى يمكن أن تحبط طموحاته في الانضمام إلى ائتلاف حكومي، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية.

 

فضائح الفساد والتضخم العاملان الأهم في التصويت

 

ويبدوا أن هناك عوامل هامة قد ساهمت ي اتجاه التصويت داخل صناديق الاقتراع، فقد أدار الحزب اليميني حملته إلى حد كبير على منصة لمكافحة الفساد، فقد أدت فضائح الفساد إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة الزعيم الاشتراكي السابق أنطونيو كوستا في نوفمبر، بعد ثماني سنوات قضاها كرئيس للوزراء وسط تحقيقات فساد شملت رئيس مكتبه، ولم يتم اتهام كوستا بأي جريمة.

ويبدو أن تلك الحادثة قد أضرت بالاشتراكيين في صناديق الاقتراع، حيث كان الإحباط العام من السياسة كالمعتاد قد تسلل بالفعل قبل الاحتجاجات حول الكسب غير المشروع، وذلك مع الأجور المنخفضة وارتفاع تكاليف المعيشة – التي تفاقمت العام الماضي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة – إلى جانب أزمة الإسكان والإخفاقات في الرعاية الصحية العامة ساهمت في الاستياء.

 

تشيجا يثير السخط.. ولكن الظروف الاقتصادية تغذيه

 

ولكن مازال حزب اليمين المتطرف يثير السخط، وهنا تقول سونيا فيريرا، البالغة من العمر 55 عاماً، وهي مديرة مالية تصوت في لشبونة، إن الاقتراع "حاسم" لأن القارة بحاجة إلى وقف نمو الأحزاب اليمينية المتشددة، وأضافت: "إننا نشهد حركات متطرفة للغاية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نكون حذرين للغاية"، كما شعر الديمقراطيون الاشتراكيون بالحرج قبيل الحملة الانتخابية بسبب فضيحة الفساد التي أدت إلى استقالة اثنين من مسؤولي الحزب البارزين.

وفي الوقت نفسه، أعرب الناخبون عن قلقهم إزاء مستويات المعيشة في البرتغال مع تصاعد الضغوط المالية، وقد أدى تدفق المستثمرين العقاريين الأجانب والسياح الباحثين عن إيجارات قصيرة الأجل إلى ارتفاع أسعار المنازل، خاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة لشبونة، حيث يتم إخراج العديد من السكان المحليين من السوق، ويبدو أن الاقتصاد عالق في وتيرة منخفضة، فقد حصل البرتغاليون، الذين كانوا منذ فترة طويلة من بين أقل الأشخاص دخلاً في أوروبا الغربية، على متوسط ​​أجر شهري قبل خصم الضرائب بلغ حوالي 1500 يورو (1640 دولارًا) في العام الماضي - وهو ما يكفي بالكاد لاستئجار شقة بغرفة نوم واحدة في لشبونة، فيما يحصل ما يقرب من 3 ملايين عامل برتغالي على أقل من 1000 يورو (1093 دولارًا) شهريًا.

 

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم طبيب أسرة معين إلى 1.7 مليون في العام الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق وارتفاعًا من 1.4 مليون في عام 2022، وقد نجح فينتورا، زعيم تشيجا، في التغلب على حالة عدم الرضا بذكاء وتمكن من بناء قاعدة جماهيرية بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان لدى فنتورا مسيرة مهنية ملونة، فقد تحول من محامٍ ممارس وأستاذ جامعي متخصص في قانون الضرائب إلى محلل كرة قدم تلفزيوني صاخب، ومؤلف لكتب متواضعة وخطيب منمق خلال الحملة الانتخابية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

في أول يوم رمضان |مصر توزع ١٠٠٠٠ وجبة إفطار طازجة و٧٠٠٠ وجبة سحور بغزة

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

موضوعات متعلقة

الأكل في 8 ساعات فترة الإفطار بـ رمضان.. نتائج مذهلة لدراسة أمريكية عن فوائد الصيام

أشد فتكا من كورونا وقـ.تل الملايين بالقرن الماضي.. كارثة صحية تهدد العالم وعجز كبير بإنتاج لقاح المرض| تفاصيل خطيرة

البرلمان الكولومبي مجمد والقضاة يحاربونه والدولة العميقة تعرقل سياساته.. تفاصيل التجربة الكولومبية مع أول رئيس يساري

الرجال الناجون من الموت إما في المنفى أو السجن .. الروسيات يقدن المعارضة ضد بوتين| تفاصيل ثورة هن السوفيتية

هجوم شامل بـ25 ألف جندى قبل 2027 .. أوروبا على مشارف حرب عالمية .. وفرنسا تستعد بمعركة حقيقية

مرشح رسمي بانتخابات الرئاسة.. لتلك الأسباب أصبح نائب ترامب ملفا ساخنا بأمريكا وداخل الحزب الجمهوري| من يقود حركة MAGA؟

فضيحة الـ"نيويروك تايمز" تتفاقم.. انقسامات بين صحفي الجريدة الأمريكية تضرب غرفة الأخبار بعد فبركة الـ"الاعتداءات الأخلاقية" بـ طوفان الأقصى

بايدن ميكس.. القنابل الأمريكية سلاح تل أبيب لقصف غزة وطائراتها تلقى مساعدات إنسانية على الضحايا| صحيفة أمريكية تكشف سر تناقض البيت الأبيض

ترشيحاتنا

جوزها مدرب اسكواش .. باسم سمرة يهاجم نيللي كريم بسبب دور

التروايح والعشاء في الأقصى.. شاهد|عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأولى القبلتين

الخارجية تكشف حقيقة الصورة المنشورة لتعرض السفارة المصرية بالخرطوم لهجوم

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان

كفارة جماع الزوجة في نهار رمضان وهل تجب على الرجل فقط؟..الإفتاء تحسم

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن منع الاحتلال دخول المصليين للمسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ