التصويت انتهى والترقب سيد الموقف.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الانتخابات في البرتغال| اليمين المتطرف يتغذى على واقع الاقتصاد

أصبح المستقبل السياسي للبرتغال معلقا في الميزان بعد الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد، حيث يتنافس حزبان رئيسيان معتدلان في السباق عن كثب ومن المقرر أن ينتظرا أسابيع لاتخاذ قرار بشأن الفائز بعد زيادة غير مسبوقة في الدعم للشعوبيين. الطرف الذي احتل المركز الثالث، وبحسب النتائج المعلنة، فقد فاز التحالف الديمقراطي بقيادة الديمقراطيين الاشتراكيين من يمين الوسط بـ 79 مقعدًا في الجمعية الوطنية (البرلمان البرتغالي) المكونة من 230 مقعدًا، بعد فرز جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في البرتغال، فيما حصل الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط، والذي تولى السلطة خلال السنوات الثماني الماضية، على 77 مقعدا.

وستأتي الأصوات الحاسمة من الناخبين في الخارج لزعزعة المقاعد البرلمانية الأربعة الأخيرة بعد ليلة انتخابية مليئة بالتشويق، وقد يستغرق هذا العد أكثر من أسبوعين، فيما جاء حزب تشيجا (كفى) اليميني المتشدد في المركز الثالث بحصوله على 48 مقعدا، وهي نتيجة تاريخية تمثل تحديا غير مسبوق للسياسة كالمعتاد، مما يسلط الضوء على الانجراف نحو اليمين في الاتحاد الأوروبي، بينما حصلت الأحزاب الصغيرة على بقية الأصوات في الانتخابات التي شهدت ارتفاع نسبة المشاركة إلى 66%، وهو أعلى مستوى في البرتغال منذ سنوات.

حزبان حاكمان لعقود من الزمن .. ولكن اليمين يصعد

وبحسب تقرير نشرته أسوشيتد برس - وكالة أنباء أمريكية - فقد تناوب الديمقراطيون الاشتراكيون والاشتراكيون المعتدلون على السلطة لعقود من الزمن في البرتغال، وأشار ارتفاع الدعم لحزب يميني متطرف إلى تحول كبير في المشهد السياسي في البرتغال ومن المرجح أن يكون نذيراً بفترة من عدم اليقين السياسي، حيث تقع حكومة الأقلية التي لديها أقل من 116 مقعدًا في البرلمان تحت رحمة أحزاب المعارضة عندما تحاول تمرير التشريعات، ومن الممكن أن يحمل دعم حزب تشيجا المفتاح لتشكيل حكومة فاعلة بالنسبة للديمقراطيين الاشتراكيين.

وقد ضاعف الحزب اليميني، والذي يبلغ من العمر خمس سنوات فقط، أصواته ثلاث مرات منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2022، وقد وضعت النتيجة الحزب كصانع ملوك يمكن أن يمنح الديمقراطيين الاشتراكيين أغلبية برلمانية، ومهما حدث، لم يعد من الممكن تجاهل تشيجا على الرغم من محاولات الأحزاب الرئيسية تجنبها.

اليمين يفرض نفسه .. هل انتهى نظام الحزبين؟

من جانبه قال أندريه فينتورا زعيم حزب تشيجا: "هناك شيء واحد مؤكد الليلة، وهو أن نظام الحزبين في البرتغال قد انتهى، وأصر على أن الديمقراطيين الاشتراكيين يجب أن يتحالفوا مع تشيجا في البرلمان لتشكيل الأغلبية، وأضاف: "لدينا تفويض للحكم"، ولكن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لويس مونتينيغرو، الذي من المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء إذا فاز تحالفه، قال إنه سيفي بوعده الانتخابي بإقصاء تشيجا ورفض التفاوض على تقاسم السلطة مع الشعوبيين، وقال إنه يتوقع تشكيل الحكومة بمفرده.

ولكن فينتورا، أستاذ القانون السابق ومحلل كرة القدم التلفزيوني، يقول: "إنه مستعد للتخلي عن بعض مقترحات حزبه الأكثر إثارة للجدل - مثل الإخصاء الكيميائي لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية وإدخال أحكام بالسجن مدى الحياة - إذا كان ذلك يمكّن حزبه من إدراجه في قائمة الاتحاد الأوروبي، كتحالف حاكم محتمل مع أحزاب يمين الوسط الأخرى"، غير أن إصراره على السيادة الوطنية بدلا من التكامل الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وخطته لمنح الشرطة حق الإضراب هي قضايا أخرى يمكن أن تحبط طموحاته في الانضمام إلى ائتلاف حكومي، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية.

فضائح الفساد والتضخم العاملان الأهم في التصويت

ويبدوا أن هناك عوامل هامة قد ساهمت ي اتجاه التصويت داخل صناديق الاقتراع، فقد أدار الحزب اليميني حملته إلى حد كبير على منصة لمكافحة الفساد، فقد أدت فضائح الفساد إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة الزعيم الاشتراكي السابق أنطونيو كوستا في نوفمبر، بعد ثماني سنوات قضاها كرئيس للوزراء وسط تحقيقات فساد شملت رئيس مكتبه، ولم يتم اتهام كوستا بأي جريمة.

ويبدو أن تلك الحادثة قد أضرت بالاشتراكيين في صناديق الاقتراع، حيث كان الإحباط العام من السياسة كالمعتاد قد تسلل بالفعل قبل الاحتجاجات حول الكسب غير المشروع، وذلك مع الأجور المنخفضة وارتفاع تكاليف المعيشة – التي تفاقمت العام الماضي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة – إلى جانب أزمة الإسكان والإخفاقات في الرعاية الصحية العامة ساهمت في الاستياء.

تشيجا يثير السخط.. ولكن الظروف الاقتصادية تغذيه

ولكن مازال حزب اليمين المتطرف يثير السخط، وهنا تقول سونيا فيريرا، البالغة من العمر 55 عاماً، وهي مديرة مالية تصوت في لشبونة، إن الاقتراع "حاسم" لأن القارة بحاجة إلى وقف نمو الأحزاب اليمينية المتشددة، وأضافت: "إننا نشهد حركات متطرفة للغاية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نكون حذرين للغاية"، كما شعر الديمقراطيون الاشتراكيون بالحرج قبيل الحملة الانتخابية بسبب فضيحة الفساد التي أدت إلى استقالة اثنين من مسؤولي الحزب البارزين.

وفي الوقت نفسه، أعرب الناخبون عن قلقهم إزاء مستويات المعيشة في البرتغال مع تصاعد الضغوط المالية، وقد أدى تدفق المستثمرين العقاريين الأجانب والسياح الباحثين عن إيجارات قصيرة الأجل إلى ارتفاع أسعار المنازل، خاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة لشبونة، حيث يتم إخراج العديد من السكان المحليين من السوق، ويبدو أن الاقتصاد عالق في وتيرة منخفضة، فقد حصل البرتغاليون، الذين كانوا منذ فترة طويلة من بين أقل الأشخاص دخلاً في أوروبا الغربية، على متوسط ​​أجر شهري قبل خصم الضرائب بلغ حوالي 1500 يورو (1640 دولارًا) في العام الماضي - وهو ما يكفي بالكاد لاستئجار شقة بغرفة نوم واحدة في لشبونة، فيما يحصل ما يقرب من 3 ملايين عامل برتغالي على أقل من 1000 يورو (1093 دولارًا) شهريًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم طبيب أسرة معين إلى 1.7 مليون في العام الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق وارتفاعًا من 1.4 مليون في عام 2022، وقد نجح فينتورا، زعيم تشيجا، في التغلب على حالة عدم الرضا بذكاء وتمكن من بناء قاعدة جماهيرية بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان لدى فنتورا مسيرة مهنية ملونة، فقد تحول من محامٍ ممارس وأستاذ جامعي متخصص في قانون الضرائب إلى محلل كرة قدم تلفزيوني صاخب، ومؤلف لكتب متواضعة وخطيب منمق خلال الحملة الانتخابية.