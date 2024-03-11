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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يؤدون عملهم بكفاح.. محافظ الغربية يشكر عمال النظافة في أول أيام رمضان

عمال النظافة بطنطا
عمال النظافة بطنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام جهود الوحدات المحلية فى استمرار اعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

 

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ووجه محافظ الغربية الشكر لعمال النظافة الذين يؤدون عملهم بجد وكفاح ،وهم صائمون في نهار رمضان، من أجل إظهار الشوارع والميادين بالمحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها .

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واكد رحمي ، أن المحافظة تُولى اهتماماً بالغاً بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها.

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الشوارع والميادين ب الشوارع والميادين السلامة العامة الرصف والتطوير الميادين الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة أيام شهر رمضان أول أيام شهر رمضان المبارك الوطنية للطوارئ والسلامة شهر رمضان المبارك لشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة نهار رمضان مشروعات الرصف والتطوير

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