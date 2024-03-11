موائد الإفطار بالمسجد النبوي.. أجواء رائعة بأسلوب منظم ومبهر

ينتظر الصائمون سماع آذان المغرب في أول أيام الشهر الكريم أمام موائد الإفطار المنظمة والمبهرة الممتدة بساحات المسجد النبوي ليتناول الجميع إفطارهم على هذه الموائد التي يسارع محبو الخير والمحسنون في تجهيزها و تقديمها للمعتمرين وزائرين المسجد النبوي طوال الشهر الفضيل.

موائد الإفطار بالمسجد النبوي

وتجذب موائد الإفطار داخل المسجد النبوي الصائمين من مختلف الجنسيات لتتحول تلك الموائد الرمضانية إلى صور رائعة في ذاكرة كل زائر لبيت الله الحرام حيث تتميز باشكالها المنظمة والمرتبة .

ويشارك المتطوعون والمتطوعات وأهالي المدينة المنورة في توزيع أنواع مختلفة من التمور وماء زمزم.

وأعلنت دار الإفتاء السعودية أن امس الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ.

موعد صلاة التراويح

وبدأت صلاة أول تراويح في شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت المدينة المنورة، بعد أداء صلاة العشاء.

وذكرت دار الإفتاء أن صلاة التراويح تبدأ من بعد صلاة العشاء، حتى آذان الفجر في كل ليلة.