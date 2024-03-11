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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كيف عوض مسلسل "كامل العدد + 1" غياب الراحل مصطفى درويش؟

مصطفى درويش فى كامل
مصطفى درويش فى كامل العدد

حرص فريق مسلسل “كامل العدد + 1” على تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش من والذى يظهر فى العمل من خلال بعض الصور التذكارية له. 

وقد كشفت الفنانة دينا الشربيني، بطلة الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد +1"، المقرر عرضه في رمضان 2024، عن تأثير غياب الفنان الراحل مصطفى درويش على أحداث العمل الدرامي.

وقالت  "الشربيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، اليوم الأحد، إن جميع العاملين في المسلسل افتقدوا غياب الفنان مصطفى درويش، مضيفة: "افتقدناه.. وأتمنى يكون في مكان أحسن وده أحد الاسباب اللي كنا بنفكر فيها لو عملنا الجزء الثاني هنعمل إيه؟، لأننا حاسين بالفعل إننا عيلة بجد والكتاب وجدوا طريقة حلوة لتعويض غياب الراحل وأنه يكون معنا في ذات الوقت".

مسلسل كامل العدد +1، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي

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