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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

العريان: نجحنا في تنظيم كأس العالم للخماسي.. والفرصة متاحة للجميع للمشاركة بالأولمبياد

صدى البلد

تحدث المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، عن تنظيم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها الجامعة الأمريكية واختتمت منافساتها أمس.

وقال العريان في تصريحات عقب ختام البطولة إنه سعيد للغاية بنجاح تنظيم البطولة، مشددًا على أن الاتحاد يتحسن دائمًا في الخروج من أي حدث أو بطولة كبرى بدون مشاكل، موجهًا الشكر لجاويد خاوار مدير البطولة الذي قدم جهدًا خارقًا للخروج بهذا الشكل المميز.

وعن ما قدمه اللاعبون المصريون في البطولة أكد العريان أنه فخور بنتائج الرجال خاصة بعدما نجح أحمد الجندي ومعتز وائل في حصد ذهبية وفضية الفردي على الترتيب، مؤكدًا أنها نتائج أكثر من رائعة.

وأضاف العريان أن نتائج البنات لم تسعده مطلقًا، مؤكدًا أن مستوياتهن أفضل مما قدمن في البطولة ولكن لايزال المشوار طويلا ويمكنهن تعويض ذلك.

وعن نتيجة التتابع المختلط واحتلال محمد الجندي وملك إسماعيل المركز الرابع أوضح العريان أنهما كانا يستطيعان حصد المركز الأول ولكنها الرياضة التي ليس لها «كبير».

وتطرق للحديث عن التأهل إلى أولمبياد باريس وأكد أن الفرص متاحة للجميع حيث يتنافس 4 لاعبات على مقعدين ويتنافس 6 لاعبين على مقعدين أيضًا ولكن لاتزال الفرص متاحة لجميع اللاعبين واللاعبات حتى بطولة العالم المقبلة في الصين.

تابع العريان أنه بالرغم من تأهل مهند شعبان وأحمد الجندي وملك إسماعيل للأولمبياد فإن ذلك لا يضمن لهم المشاركة في باريس لذلك يجب عليهم الاجتهاد وبذل أقصى ما لديهم لتحقيق نتائج مميزة فيما تبقى من بطولات من أجل تمثيل مصر في الأولمبياد.

وأكد العريان أنه بالنسبة للاتحاد في حال تأهل أكثر من لاعبين ولاعبتين تكون الأولوية في الاختيار لمن ينجح في التتويج بميدالية في بطولة العالم للصين يليها نهائي كأس العالم الذي انتهى وتوج به مهند شعبان ثم بطولة العالم 2023، ثم التصنيف العالمي الذي يتأهل منه أول 6 مراكز فقط، ثم البطولة القارية الإفريقية.

واختتمت أمس الأحد بطولة كأس العالم للخماسي الحديث واستطاعت مصر التتويج بميداليتين في البطولة من خلال الثنائي أحمد الجندي ومعتز وائل اللذين نجحا في التتويج بذهبية وفضية فردي الرجال، على الترتيب خلال نهائي فردي الرجال.

فيما حقق الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد الجندي المركز الرابع برصيد 1315 نقطة في منافسات التتابع المختلط.

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