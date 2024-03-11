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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخماسي الحديث يوقع بروتوكولي تعاون مع اتحادي الكويت ومالي

صدى البلد

وقع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان بروتوكولين تعاون مع اتحادي الكويتي ومالي وذلك لتطوير اللعبة في البلدين عن طريق التعاون مع الاتحاد المصري.

وتستهدف اتحادات الكويت ومالي الحصول علي الخبرات المصرية الكبيرة في الخماسي الحديث بهدف الوصول لمنصات التتويج وتحقيق ميداليات دولية.

وتم توقيع البروتوكول على هامش منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي أقيمت على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وحضر توقيع الإتفاق كلا من المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والسيد/ ناصر سالم الوليد رئيس الاتحاد الكويتي للخماسي الحديث و مشاري النيباري نائب السفير الكويتي بالقاهرة بجانب اسماعيل لينجاني رئيس الاتحاد المالي للخماسي الحديث.


واختتمت بطولة كأس العالم للخماسي الحديث واستطاعت مصر التتويج بميداليتين في البطولة من خلال الثنائي أحمد الجندي ومعتز وائل اللذان نجحا في التتويج بذهبية وفضية فردي الرجال، على الترتيب خلال نهائي فردي الرجال الذي أقيم أمس السبت.

فيما حقق الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد الجندي المركز الرابع برصيد 1315 نقطة في منافسات التتابع المختلط.


يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث  تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

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