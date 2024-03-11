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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثالثة.. غارات أمريكية - بريطاينة على مواقع ميليشيات الحوثي في اليمن

الغارات الأمريكية
الغارات الأمريكية على اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لمليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا 5 غارات جوية استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا 3 غارات جوية على منطقة العرج بمديرية باجل في الحديدة باليمن.

وقالت مصادر الصحفية الحوثية، إن الطيران الأمريكي والبريطاني قصف بـ 4 غارات منطقة العرج في مديرية باجل غرب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثي، بحدوث عدوان أمريكي بريطاني استهدف منطقة بمديرية الدريهمي في الحديدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن اليوم الاثنين، إن ثلاث غارات أمريكية - بريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أنها قصفت صاروخين مضادين للسفن محمولين على شاحنتين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

غارات أمريكية بريطانية على منطقة الحديدة في اليمن

غارات جوية أمريكية وبريطانية على ميليشيات الحوثي في اليمن

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