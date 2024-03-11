مسلسل المعلم الحلقة 1.. نجل مصطفى شعبان يصاب باللوكيميا .. وعودة عبد العزيز مخيون

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل المعلم على عودة عبد العزيز مخيون مرة اخرى الي السوق بعد تعرضه لمؤامرة ودخوله السجن.

علمت سهر الصايغ زوجة مصطفى شعبان بخبر صادم وهو اصابه ابنه الصغير بمرض لوكيميا .

شهدت الحلقة الاولي من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان ، العديد من الاحداث الهامة .

تعرض والد مصطفى شعبان ، الذي بجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون لمؤامرة من تجار سوق السمك حيث دخل السجن ولكن سرعان ما ينقذه مصطفى شعبان .

بعد ذلك يبدا مصطفى شعبان في المحاوله لتبرئة والده من المكيدة التي تعرض لها .



ينتظر العديد من الجمهور عرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء الموسم الدرامي الرمضاني .

قنوات عرض مسلسل المعلم :

قناة الحياة

دي ام سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.