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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل واقعة شيكابالا مع جمهور الأهلي في نهائي كأس مصر.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل واقعة إشارة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالساعات والأموال لجماهير الأهلي بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «جمهور الأهلي هتف هتافًا ليس له علاقة بشيكابالا ولكنه له علاقة بنادي الزمالك وهو هتاف ليس فيه ألفاظ خارجة ولكن هتاف استفزازي ضد الزمالك».

وأضاف هاني حتحوت أن رد فعل شيكابالا كانت بالإشارة إلى الساعة والأموال، متابعًا: «هناك هتاف وحيد ضد لاعب وهو كان عبد الله السعيد أثناء المباراة».

وتابع قائلًا: «تم إرسال تقرير مراقب المباراة اليوم إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم»، مشيرا إلى أن تقرير المباراة كُتب فيه أن جمهور الأهلي بدأ بالهتاف ضد الزمالك بجملة كذا ما جعل شيكابالا يرد بالأموال وساعته وكذلك نبيل عماد دونجا ردّ بالأموال».

ولفت حتحوت إلى أن العقوبات ستُطبق بغرامات على الجميع أما العقوبات الخاصة بالإيقافات سواء كان شيكابالا أو دونجا ستُطبق على مباريات كأس مصر فقط.

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