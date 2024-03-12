عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكري ميلادها.. تعرف على وصية الراحلة سعاد نصر الأخيرة

سعاد نصر
سعاد نصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر والتى ولدت يوم 12 مارس عام 1953.

 

نبذة عن حياة سعاد نصر 

تخرجت الفنانة سعاد نصر من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975 و شاركت في بداية مشوارها الفني في عدة أفلام منها شقة وسط البلد عام 1975 و تنوعت أدوارها ما بين سينما وتلفزيون حيث لها رصيد حافل بالأعمال التلفزيونية منها مسلسل السمان والخريف عام 1978 وأيها الحب لا تهجرني في العام نفسه.

 

  سعاد نصر 


وقدمت سعاد نصر العديد من الأعمال المسرحية كان اهمها مسرحية الهمجي والتى قدمتها مع محمد صبحي عام 1985.

كما عملت  مع المخرج يوسف شاهين في فيلم إسكندرية نيويورك عام 2004 وبعدها شاركت في فيلم الحياة منتهى اللذة عام 2005.

 

عملية جراحية تسببت فى وفاة سعاد نصر 

 

توفيت وهي عمرها 53 سنة بعد أن دخلت غيبوبة لمدة عام، حتى توفيت عام 2007 .

 

وكان سبب الغيبوبة التى تعرضت لها عملية شفط الدهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة دامت عامًا كاملًا بعد إعطاءها جرعة مخدر زائدة 

 

وصية سعاد نصر

وكشف زوجها محمد عبد المنعم ان سعاد نصر قبل وفاتها بساعات قليلة فاقت من الغيبوبة لمدة 5 دقايق وطالبت من أسرتها أذا توفيت فعليهم سرعة دفنها والجلوس أمام قبرها لمدة ساعة للدعاء لها وهو ما نفذه أسرتها عقب وفاتها مباشرة.
 

سعاد نصر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد الفنانة الراحلة سعاد نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

موضوعات متعلقة

رشا مهدي تغدر بـ روجينا في مسلسل سر إلهي

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

أخبار الفن| تامر حسني يثير الجدل حول عودته لبسمة بوسيل.. وملخص حلقات مسلسلات اليوم

أول رد من أرملة حلمي بكر عن اتهامها بالتسبب في خطفه ووفاته

جوزها مدرب اسكواش .. باسم سمرة يهاجم نيللي كريم بسبب دور

رمضان 2024|مواعيد عرض مسلسل "مسار إجبارى" على 4 قنوات

رمضان 2024 .. مواعيد عرض مسلسل "صيد العقارب " على CbC

محمد سامي: مها سليم بذلت مجهودا كبيرا في نعمة الأفوكاتو

ترشيحاتنا

مش بس القهوة.. خبير تغذية يكشف عن أطعمة تمدك بالطاقة في رمضان

أخبار التكنولوجيا| وزيرة التجارة الأمريكية: سنفعل كل ما يلزم لعدم وصول الصين إلى تقنياتنا المتطورة.. وإيلون ماسك يوجّه ضربة لـ ChatGPT

دعاء اليوم الثاني من رمضان .. يريح بالك ويشرح صدرك

أخبار السيارات.. أرخص سيارة تقدمها شيري ..أسعار كيا سبورتاج 2024 الرسمية في مصر..ونيسان صني 2024 "أوتوماتيك" بأفضل سعر

إعلام فلسطيني: استشهاد 7 قرب دوار الكويت جنوب غزة

حسام موافي يحذر: شرب المياه يسبب الوفاة في حالة واحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ