في ذكري ميلادها.. تعرف على وصية الراحلة سعاد نصر الأخيرة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر والتى ولدت يوم 12 مارس عام 1953.





نبذة عن حياة سعاد نصر

تخرجت الفنانة سعاد نصر من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975 و شاركت في بداية مشوارها الفني في عدة أفلام منها شقة وسط البلد عام 1975 و تنوعت أدوارها ما بين سينما وتلفزيون حيث لها رصيد حافل بالأعمال التلفزيونية منها مسلسل السمان والخريف عام 1978 وأيها الحب لا تهجرني في العام نفسه.

سعاد نصر



وقدمت سعاد نصر العديد من الأعمال المسرحية كان اهمها مسرحية الهمجي والتى قدمتها مع محمد صبحي عام 1985.



كما عملت مع المخرج يوسف شاهين في فيلم إسكندرية نيويورك عام 2004 وبعدها شاركت في فيلم الحياة منتهى اللذة عام 2005.

عملية جراحية تسببت فى وفاة سعاد نصر

توفيت وهي عمرها 53 سنة بعد أن دخلت غيبوبة لمدة عام، حتى توفيت عام 2007 .

وكان سبب الغيبوبة التى تعرضت لها عملية شفط الدهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة دامت عامًا كاملًا بعد إعطاءها جرعة مخدر زائدة

وصية سعاد نصر

وكشف زوجها محمد عبد المنعم ان سعاد نصر قبل وفاتها بساعات قليلة فاقت من الغيبوبة لمدة 5 دقايق وطالبت من أسرتها أذا توفيت فعليهم سرعة دفنها والجلوس أمام قبرها لمدة ساعة للدعاء لها وهو ما نفذه أسرتها عقب وفاتها مباشرة.

