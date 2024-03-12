دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان.. ردده يستجاب لك

مع انطلاق شهر رمضان المبارك يتسابق الكثير من المسلمين حول من يفز بختم القران الكريم أكثر من مرة طوال الشهر المبارك، وهو سباق محمود يجب أن يكون طوال العام وليس في رمضان فقط، وختم القران الكريم تلاوة أو حفظ فضله عظيم جدا وثوابه كبير عند الله عز وج.

وفي كل مرة يتم ختم القرآن الكريم يجب أن نتبعه بدعاء ختم القران، لأن الدعاء بعد ختم القرآن الكريم مستجاب، ولك ان تدعو بما تشاء مع اليقين ان الله سيستجيب دعائك، وهناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم نرصدهةفي السطور التالية، وبعده لك ان تدعو بما تشاء من أمور حياتك.

دعاء ختم القرآن الكريم

اللهم ارحمني بالقرءان واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة *

اللهم ذكرني منه مانسيت وعلمني منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يارب العالمين *

دعاء ختم القرآن

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هى لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماما و نورا، اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة.

دعاء ختم القرآن

اللهم ذكرني منه ما نسيت و علمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، اللهم إني أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح.

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة، اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإماما ورحمة، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا، ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا.

دعاء ختم القرآن الكريم



اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر .



اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه .



اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح .



اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة .



اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار .



اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار *

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة *

فضل الدعاء بعد ختم القرآن الكريم



الدعاء بعد ختم القران أو جمع الناس له مستحب، وهو لما ورد عن الرسول عليه السلام في الحديث الشريف: «اقرءوا القرآن وسلوا الله به فإن من بعدكم أقواما يقرءون القرآن يسألون به الناس» وفي رواية: «من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن يسألون الناس به».



حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة



من أفضل القربات والسنن الحسنات أن يجمع الإنسان بين الحسنيين: الصلاة، وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته.

ما حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة، أنه لما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف فى الصلاة، وذلك عن طريق حمله فى اليد، أو وضعه على حامل يمكن المصلى من القراءة.

مذهب الشافعية، والمفتى به فى مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف فى الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق فى ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره.

آداب قراءة القرآن الكريم



- إخلاص النية لله -عز وجل- عند قراءة القرآن الكريم.

- التسوك؛ كما ورد في السنة النبوية، بحيث يبدأ من الجانب الأيمن من فمه.

- الطهارة؛ فإذا قرأ القرآن محدثا جاز له ذلك، وإن كان القارىء بفعله هذا قد ارتكب المكروه، وترك الأفضل.

- قراءة القرآن الكريم في مكان نظيف؛ ولذلك يستحب القراءة في المسجد؛ لكونه نظيفا، بالإضافة إلى أنه محصل لفضيلة أخرى هي الاعتكاف؛ ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه قبل دخول المسجد يفضل أن ينوي المسلم الاعتكاف.

- استقبال القبلة عند قراءة القرآن الكريم، والجلوس بخشوع ووقار، ولا بد من الإشارة إلى جواز القراءة في حالة الوقوف، أو الاستلقاء، ولكن أجر قراءة الجلوس أفضل.

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قبل الشروع بالقراءة، وذلك بقوله: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، أو يزيد عليها بقوله: «من همزه ونفخه ونفثه».