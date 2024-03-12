ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة علي الفطار

تعد الشوربة طبقا رئيسيا على مائدة رمضان لذلك لاتستغني عن تقديمه بطرق مختلفة ومن أبرز أنواع الشوربة المفيدة هي:

شوربة العدس أو الخضار أو الدجاج أو اللحم أو أى نوع شوربة

وأكدت الدكتورة مها عباسي اخصائي التغذية أن الشوربة ليست مجرد طبق ولكن له فوائد كثيرة تجعلك تتناولها يوميا خصوصا فى وجبة الإفطار برمضان:



1- تناولها في بداية وجبة الإفطار يساعد على تدفئة المعدة وتجهيزها لاستقبال الطعام بعد يوم طويل من الصيام، مما يمنع الانتفاخات وشعور الانزعاج في المعدة.

2- مصدر غني بالمياه ويمد الجسم بالسوائل اللازمة.

3- عند اختيار النوع الصحيح من الشوربات الصحية، ستحصل على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمك لتعويض ما خسرته في نهار الصيام.

4- وجبة مناسبة لمعظم الفئات العمرية، حيث يسهل تناولها وبلعها على الأطفال والكبار في السن.

5- تمنح إحساسا بالشبع، حيث إن معظم أنواع الشوربات تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، مما يساعد على التحكم بالجوع عند الإفطار.