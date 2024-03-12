الضاني بـ 480 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم

تبذل الحكومة المصرية جهودًا جبارة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، ومحاربة الغلاء والحد من جشع التجار في السوق خلال هذه الفترة المهمة، وعلى رأسها الدواجن واللحوم.

وفي هذا الصدد، حافظت أسعار اللحوم على استقرارها داخل محلات الجزارة، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك بالتزامن مع ضخ وزارة الزراعة كميات كبيرة من اللحوم في منافذها استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2024.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء

كما شهدت أسعار الفراخ اليوم، الثلاثاء 12 مارس، حالة من الارتفاع في البورصة والأسواق، وزدات أسعار الدواجن ما بين 2 و3 جنيهات، وذلك في اليوم الثاني من شهر رمضان، وفقًا لأحدث تحديثات بورصة الدواجن الرئيسية.

ويبلغ سعر الفراخ البيضاء في المزارع اليوم، ما بين 98 و99 جنيهًا، بينما يصل سعرها للمستهلكين إلى 113 حتى 115 جنيهًا، بناءً على المنطقة وبإضافة تكلفة النقل وأرباح التجار.

أما لحوم أمهات الدواجن البيضاء، فتتراوح بين 81 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر البط البلدي إلى 150 جنيهًا.

فيما يتعلق بالدواجن الحمراء والبلدي، فسجلت أسعارها ما بين 105 و110 جنيهات في المزرعة، وتباع للمستهلك بين 125 جنيهًا.

أما الفراخ البلدي، فتصل إلى 115 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بين 120 و127 جنيهًا للكيلو.

145 جنيهًا لكرتونة البيض

فيما استقرت أسعار البانيه اليوم ما بين 215 و230 جنيهًا، وسعر الشيش طاووق بين 205 و220 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو الأوراك للمستهلك بين 120 و115 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، حيث تختلف الأسعار حسب كل منطقة.

فيما يتعلق بالبيض، وصل سعر البيض الأبيض إلى 145 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ155 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأحمر 147 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ160 جنيهًا، وتتراوح أسعار البيض البلدي بين 150 جنيهًا للكرتونة وتصل للمستهلك بـ165 جنيهًا.

وأكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تراجعا في أسعار اللحوم الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر اللحوم وصل لـ 500 جنيه في الأيام الماضية، ولكن الآن هناك انخفاضات.

وقال رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، على قناة “إم بي سي مصر”، إن “اللحوم انخفضت لـ 400 و450 جنيها، وإنه في الفترة المقبلة نتمنى الثبات في الأسعار”.

ولفت إلى أنه يطالب التجار بعدم استغلال المواطنين، لافتا إلى أن الأعلاف الموجودة في الأسواق كانت بسعر قديم، وأنه في حالة رفع أسعار اللحوم سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء التجار.

أسباب انخفاض أسعار السلع

وأضاف أنه لن يقبل برفع الأسعار خلال شهر رمضان، وأن كل تاجر عليه أن يساعد المواطنين، وأن الأسعار لن ترتفع.

وأوضح أن الأسعار انخفضت بعد القرارات الحكومية الأخيرة، وبعد الإفراج عن الأعلاف التي كانت موجودة في الموانئ.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

- سجل اللحم البتلو اليوم بسعر يتراوح من 350 إلى 400 جنيه للكيلو الواحد.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 350 و420 جنيهًا.

- أما عن سعر كيلو اللحم الجملى، فتراوح ما بين 300 و330 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 400 و480 جنيهًا.

- اللحم البقري البرازيلي اليوم بسعر يتراوح من 210 إلى 250 جنيها للكيلو الواحد.

- سجلت الريش الضأن اليوم سعرا يتراوح من 380 إلى 420 جنيها للكيلو الواحد.

- اللحمة المفروم البلدي اليوم بسعر يتراوح من 240 جنيه إلى 300 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن المبرد نحو 250 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو 270 جنيهًا.

يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 280 جنيهًا.

بلغت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ الزراعة

- بلغ سعر كيلو اللحمة البلدي الكندوز في منافذ الزراعة ما بين 270 جنيه و320 جنيها للكيلو الواحد.

- بينما بلغ سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلي ما بين 220 و280 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم الريش الضاني، من 380 إلى 420 جنيها للكيلو الواحد.

-سعر كيلو اللحم المفروم اليوم تراوح بين 360 و400 جنيه.

- وصل السجق البلدي المتوسط اليوم إلى سعر يتراوح من 300 إلى 350 جنيها للكيلو الواحد.

- وصل السجق المستورد اليوم إلى سعر 120 جنيها للكيلو الواحد.