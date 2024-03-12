عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الضاني بـ 480 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم

أسعار اللحوم والدواجن
أسعار اللحوم والدواجن اليوم

تبذل الحكومة المصرية جهودًا جبارة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم، ومحاربة الغلاء والحد من جشع التجار في السوق خلال هذه الفترة المهمة، وعلى رأسها الدواجن واللحوم. 

وفي هذا الصدد، حافظت أسعار اللحوم على استقرارها داخل محلات الجزارة، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك بالتزامن مع ضخ وزارة الزراعة كميات كبيرة من اللحوم في منافذها استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2024.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء

كما شهدت أسعار الفراخ اليوم، الثلاثاء 12 مارس، حالة من الارتفاع في البورصة والأسواق، وزدات أسعار الدواجن ما بين 2 و3 جنيهات، وذلك في اليوم الثاني من شهر رمضان، وفقًا لأحدث تحديثات بورصة الدواجن الرئيسية.

ويبلغ سعر الفراخ البيضاء في المزارع اليوم، ما بين 98 و99 جنيهًا، بينما يصل سعرها للمستهلكين إلى 113 حتى 115 جنيهًا، بناءً على المنطقة وبإضافة تكلفة النقل وأرباح التجار.

أما لحوم أمهات الدواجن البيضاء، فتتراوح بين 81 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر البط البلدي إلى 150 جنيهًا.

أول أيام رمضان.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف هتشتري ولا هتبيع

في أول أيام رمضان.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين

فيما يتعلق بالدواجن الحمراء والبلدي، فسجلت أسعارها ما بين 105 و110 جنيهات في المزرعة، وتباع للمستهلك بين 125 جنيهًا.

أما الفراخ البلدي، فتصل إلى 115 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بين 120 و127 جنيهًا للكيلو.

 145 جنيهًا لكرتونة البيض 

فيما استقرت أسعار البانيه اليوم ما بين 215 و230 جنيهًا، وسعر الشيش طاووق بين 205 و220 جنيهًا، وتراوحت أسعار كيلو الأوراك للمستهلك بين 120 و115 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، حيث تختلف الأسعار حسب كل منطقة.

فيما يتعلق بالبيض، وصل سعر البيض الأبيض إلى 145 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ155 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأحمر 147 جنيهًا للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ160 جنيهًا، وتتراوح أسعار البيض البلدي بين 150 جنيهًا للكرتونة وتصل للمستهلك بـ165 جنيهًا.

تراجع أسعار اللحوم.. الانخفاض في الأعلاف ينعكس إيجابًا على الثروة الحيوانية

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن.. حالة الطقس في رمضان

وأكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تراجعا في أسعار اللحوم الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر اللحوم وصل لـ 500 جنيه في الأيام الماضية، ولكن الآن هناك انخفاضات.

وقال رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، على قناة “إم بي سي مصر”، إن “اللحوم انخفضت لـ 400 و450 جنيها، وإنه في  الفترة المقبلة نتمنى الثبات في الأسعار”.

ولفت إلى أنه يطالب التجار بعدم استغلال المواطنين، لافتا إلى أن الأعلاف الموجودة في الأسواق كانت بسعر قديم، وأنه في حالة رفع أسعار اللحوم سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء التجار.

أسباب انخفاض أسعار السلع

وأضاف أنه لن يقبل برفع الأسعار خلال شهر رمضان، وأن كل تاجر عليه أن يساعد المواطنين، وأن الأسعار لن ترتفع.

وأوضح أن الأسعار انخفضت بعد القرارات الحكومية الأخيرة، وبعد الإفراج عن الأعلاف التي كانت موجودة في الموانئ.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

- سجل اللحم البتلو اليوم بسعر يتراوح من 350 إلى 400 جنيه للكيلو الواحد.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 350 و420 جنيهًا.

- أما عن سعر كيلو اللحم الجملى، فتراوح ما بين 300 و330 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 400 و480 جنيهًا.

- اللحم البقري البرازيلي اليوم بسعر يتراوح من 210 إلى 250 جنيها للكيلو الواحد.

- سجلت الريش الضأن اليوم سعرا يتراوح من 380 إلى 420 جنيها للكيلو الواحد.

- اللحمة المفروم البلدي اليوم بسعر يتراوح من 240 جنيه إلى 300 جنيه للكيلو الواحد.

بعد أسبوع.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين.. فيديو

في أول أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

 أسعار اللحوم في وزارة التموين

يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن المبرد نحو 250 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو 270 جنيهًا.

يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 280 جنيهًا.

بلغت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

 أسعار اللحوم في منافذ الزراعة

- بلغ سعر كيلو اللحمة البلدي الكندوز في منافذ الزراعة ما بين 270 جنيه و320 جنيها للكيلو الواحد.

- بينما بلغ سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلي ما بين 220 و280 جنيها.

- بلغ سعر كيلو اللحم الريش الضاني، من 380 إلى 420 جنيها للكيلو الواحد.

-سعر كيلو اللحم المفروم اليوم تراوح بين 360 و400 جنيه.

- وصل السجق البلدي المتوسط اليوم إلى سعر يتراوح من 300 إلى 350 جنيها للكيلو الواحد.

- وصل السجق المستورد اليوم إلى سعر 120 جنيها للكيلو الواحد.

اللحوم الدواجن أسعار اللحوم اليوم التموين شهر رمضان الأعلاف سعر البيض الأحمر سعر البيض الأبيض سعر كيلو الكبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار اللحوم.. الانخفاض في الأعلاف ينعكس إيجابًا على الثروة الحيوانية

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن.. حالة الطقس في رمضان

بعد أسبوع.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد انتقاد تصريحات البابا فرنسيس.. الفاتيكان يضع شرطا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

كتائب القسام تكشف عن سلاح جديد يدخل الحرب ضد إسرائيل

وزير الرياضة يوجه اللجنة العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية لأحمد رفعت بدقة

فيوتشر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأحمد رفعت بعد سقوطه داخل الملعب

ليلة قاسية على كريستيانو.. ومدرب النصر السعودي يشيد بلاعبيه رغم توديع أبطال آسيا

الضاني بـ 480 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل| 10 صور تبرز أناقة مي عمر.. نعمة الأفوكاتو

أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

عباءة بيضاء.. ياسمين الخطيب بإطلالة رمضانية في البيت

فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ