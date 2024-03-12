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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل مزرعة.. الأمن يكشف لغز اختطاف عامل بدمياط

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من (عامل- مقيم بدائرة المركز) أنه حال سيره ونجل زوجته (عامل) بمدينة برج العرب بالإسكندرية فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص ترجل منها (5) أشخاص مجهولين، وقاموا بإختطاف نجل زوجته وإجباره على إستقلال الميكروباص ولاذوا بالهرب، وفى وقتٍ لاحق ورد إتصال هاتفى له طلب منه المتصل دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه. 

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص- مقيمون بدمياط) لوجود خلافات بين المجنى عليه وأحد المتهمين لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة بعض المنقولات من منزل زوج كريمته"متواجد بالخارج".

و دعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المهتمين والسيارة الميكروباص والهاتف المحمول المستخدم.. وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وإحتجازهم للمجنى عليه داخل مزرعة مستأجرة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، حيث تم تحرير المختطف دون حدوث مكروه له وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية ساعد وزير الداخلية سيارة ميكروباص قطاع الأمن العام

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