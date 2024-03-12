بنادق وطبنجات .. عامل يحول منزله لمصنع سلاح بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طما) بإدارة منزله كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل منزله على ورشة وبداخلها (2 بندقية خرطوش - طبنجة - 15 فرد محلى- خزينة - عدد من الطلقات- مجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.