السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

وجه الأمن العام السعودي نداءا عاجلا إلى كل زوار الحرمين مشددا على أهمية لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما.

وأكّد في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أن لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما وقاية وحماية من العدوى بالأمراض.

ويُقام في المسجد الحرام خلال موسم رمضان 1445هـ (42) درساً علمياً أسبوعياً، يقدمها (13) من أصحاب الفضيلة المدرسين، وتدرس فيها (20) كتاباً في تخصّصات (الفقه والعقيدة والسيرة النبوية والتفسير وأصول الفقه والحديث).

وتقام الدروس في هذه الأوقات بعد صلوات (العصر، المغرب، العشاء)، وسوف تكون هناك أيضاً دروسٌ بعد صلاة التراويح وصلاة الفجر، وجميعها تُقام في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور الأرضي والدور الأول، ما عدا درساً واحداً يُقام في التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.

وتبث الدروس والمحاضرات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام عبر منصة منارة الحرمين، كما سيشارك فيها عدد 4 من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.