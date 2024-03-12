برلماني: توجيهات السيسي بتطوير قطاع الأعمال تستهدف توفير فرص للشباب

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أداء قطاع الأعمال العام تهدف لتعزيز جهود التقدم والتنمية في مصر.



وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات ستسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة التطوير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى حرص الرئيس السيسي على دعم قطاع الأعمال العام من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية.

ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن خطة تحسين الأداء تكون من خلال مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة التطوير وتحقيق التنمية الشاملة لقطاع الأعمال العام للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفير كافة احتياجاتهم الأساسية.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات الدولة.



يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر