مصر للطيران توقع اتفاقية مع NSAS Travel لاعتماد نظام جديد للحجوزات

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اتفاقية مع مجموعة NSAS Travel، بشأن انضمام الشركة الوطنية إلى نظام الحجز الجديد NDC، وهو النظام الذى تم اعتماده من منظمة الاياتا ويتم تطبيقه پاشراف مباشر منها بغرض إتاحة الحجز المباشر بين شركات الطيران والسياحة.

ويعد نظام الحجز الجديد NDC أول مشروع مصري في موضوع الرقمنة ومواكبة النظم العالمية المتطورة لحجز تذاكر الطيران لتوفير أفضل العروض والحجوزات المتاحة للعملاء المسافرين على شركات الطيران، بأسعار أفضل من أنظمة الحجز العالمية التقليدية.

قال سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة NSAS Travel ، إن انضمام مصر للطيران لنظام الحجز الجديد سيساهم فى توفير قيمة حجز التذاكر بسبب الحجز المباشر مع شركات السياحة بدون أنظمة وسيطة تحصل على رسوم بالدولار مثل أنظمة حجز GDS.

وأكد أن المجموعة تمكنت من التعاقد مع شركة إيركايرو للطيران بشأن اعتماد أنظمة الحجز الجديدة NDC فى حجز تذاكر الطيران ما ساهم فى توفير ملايين الدولارات.

وذكر أن نظام الحجز الجديد نجح مع شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، حيث ساهم فى إقبال مصر للطيران على التعاقد مع المجموعة بشأن تطبيق النظام الجديد، ولفت إلى أن المجموعة حصلت على تكريم من شركة مصر للطيران بشأن المزايا التي يحققها النظام الجديد من تخفيض لأسعار التذاكر ورسوم الحجز .