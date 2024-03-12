غير مستقرة | تطورات حالة أحمد رفعت تثير القلق

تصدر اسم "أحمد رفعت"، لاعب فيوتشر الذي أصيب في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسببًا حالة من الخوف والقلق على صحة اللاعب، الذي ظل فاقدًا للوعي لمدة ساعات.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "حالة أحمد رفعت غير مستقرة بشكل كامل حتى الآن وهناك متابعة دورية وكاملة له ربنا يشفيه ويعافيه ويرده سالم غانم معافى يارب 🤲"

وعاني اللاعب احمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي قريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الإسكندرية، في الجولة 16 من مسابقة دوري NILE.