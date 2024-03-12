يسري جبر: سيدنا محمد كان قبل خلق الملائكة

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم، بقوله تعالى: «قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ».



وأضاف العالم الأزهري، في تصريح له: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أول العابدين، ومعلوم إن الملائكة يعبدون الله، وهذا إن دل يدل علي إن سيدنا النبي كان قبل خلق الملائكة، وهو أول عابد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم، أول العابدين، يعنى أول المنكرين ليكون لله ولد".

وتابع: "النبي صلى الله عليه وسلم، أول المنكرين أن يكون لله ولد، وهو أول العابدين وأفضل الخلق، وأعلم الخلق بالله".