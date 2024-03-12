مشهد مهيب.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

أدى آلاف المصليين صلاة التراويح من المسجد الاقصى في فلسطين رغم القصف العنيف الذي يشنه الاحتلال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “اكس”، “تويتر” سابقا، فيديو للمصليين أثناء اداء صلاة التراويح في المسجد الاقصى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، غسان عليان، في بيان أنه "سيسمح في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان المبارك، بدخول المصلين من الضفة الغربية المحتلة إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى، رهنا بحيازة تصريح وممغنط ساريي المفعول".

وأضاف أن ذلك منوط "بتأكيد الرجوع (إلى الضفة) وبتقييم الأوضاع الأمنية، وذلك وفقا للمعايير التالية: رجال من سن 55 وما فوق، ونساء من سن 50 وما فوق، وأولاد دون سن 10".