العتاولة الحلقة 2.. السقا ينفذ سرقة جديدة وحسن شاكوش يحيي زفاف شقيقته

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل العتاولة لأحمد السقا العديد من الأحداث المفاجئة.

وبدأت الحلقة بتورط الفنانة زينة بجريمة قتل زوج والدتها بعد قيامه بالتعدي عليها ومحاولة اغتصابها.

كما تطرقت الحلقة إلي قيام نصار والذي يجسد دورره أحمد السقا بتنفيذ عملية سرقة جديدة بمعاونة شقيقه طارق لطفي

واحتفل السقا في نهاية الحلقة بزفاف شقيقته والتي تجسد شخصيتها مريم الجندي علي مصطفي أبو سريع وأحيا الحفل حسن شاكوش

العتاولة يستكملون التصوير

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".

مسلسل العتاولة

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.