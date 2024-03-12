تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن حالة من القلق أصابت اللاعبين والجماهير، بعد انهيار لاعب نادي مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، خلال مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري ففي الدقيقة 89 من المباراة، انهار أحمد رفعت دون سابق إنذار وبدون تدخل من أي لاعب آخر و تم نقله فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج وفقًا للتصريحات الرسمية.



وبالفعل تمت معالجته فورًا من قِبل الجهاز الطبي المتواجد في الملعب، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.



ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحى، تحسن حالة أحمد رفعت بعد الحادثة. وقال الأطباء الي قاموا بعلاجه أن قلبه توقف لمدة قرابة ساعة ونصف، ولكنه بدأ يستعيد وعيه تدريجيًا وحالته الصحية تتحسن في الوقت الحالي.

عن تطور حالته الصحية، كشف المراسل التليفزيوني صلاح العقدة، عن آخر تطورات حالة اللاعب وقال إن حالة أحمد رفعت لا تزال تتطور ببطء وتستجيب للعلاج وأن الطاقم الطبي المعالج يعمل على تقديم الرعاية اللازمة لللاعب، وتلقوا دعمًا من خارج المستشفى لمساعدتهم في علاجه. كما قام محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، بزيارة أحمد رفعت للاطمئنان على حالته، وتوفير جميع الإمكانيات لدعم عملية العلاج وأوضح العقدة أن استجابة أحمد رفعت في التنفس تتم ببطء، وانه يعاني من هبوط حاد في حالته العامة ومن الملاحظ أنه بدأ يتنفس بشكل بطيء بعد تلقيه الإسعافات الأولية للتعامل مع حالته.



وكان أصدر نادي مودرن فيوتشر، بيان رسمي بشأن إصابة لاعبه أحمد رفعت خلال مباراة الفريقين والاتحاد السكندري أمس الإثنين وقال فيوتشر خلال البيان: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولي وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام".

وأضاف: “عانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبيًا وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيًا مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة”.

ومن جانبه نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب منشور عن حالة اللاعب أحمد رفعت وقال " ليست عصب حائر ولكن حسب توقعاتي اختلال كهربي خطير في كهرباء القلب ربنا يستر علي اللاعب أحمد رفعت.



من جهة اخرى كشفت مصادر طبية بالإسكندرية، عن تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر، موضحة أن اللاعب أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية ونقل للمستشفى في حالة حرجة.

ولفتت المصادر، إلى أنه جرى الاستعانة بطبيب استشاري في أمراض القلب من خارج المستشفى؛ لمتابعة حالة اللاعب، الذي خضع لجهاز صدمات القلب الكهربائية، حيث جرت 7 محاولات لإنعاش قلبه بجهاز الصدمات، وتلقى 35 صدمة؛ حتى استجاب جسده في المحاولة السابعة.

وكشف الدكتور رامي، المدير المناوب بمستشفى زمزم، الذي نُقل إليه أحمد رفعت، عن وصول اللاعب للمستشفى وكان هناك توقف تام في عضلة القلب، وتم تشكيل فريق طبي برئاسة استشاري القلب وتم عمل إنعاش للقلب والرئة.

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