بدون النني| التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال وبورتو بدوري الأبطال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

شهد تشكيل الجانرز، استمرار غياب البرازيلي جابرييل مارتينيلي للإصابة، فيما يحل بدلًا منه البلجيكي لياندرو تروسارد.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

آرسنال:

رايا - كيويور - جابرييل - ساليبا - بن وايت - جورجينيو - رايس - أوديجارد - تروسارد - ساكا - هافيرتز.

بورتو:

كوستا - ويندل - أوتافيو - بيبي - جواو ماريو - فاريلا - جونزاليس - جالينو - بيبي - كونسيساو - إيفانيلسون.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بورتو، بهدف دون رد.