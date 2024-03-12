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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوسي: حياتي مأساة من البداية.. وبدأت الشغل في الخامسة عشرة

بوسي
بوسي

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّها بدأت حياتها المهنية في الخامسة عشرة من عمرها، لأن أعباء المعيشة كانت حملا ثقيلا  على أمها موضحةً: «حياتي مأساة من البداية، فقد كانت حالتي المادية مستقرة وكنا شبعانين، وبعد وفاة جدتي لأمي حياتنا مبقتش أحسن حاجة».


وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»، أنّ أمها كانت تنفق على ابنين من معاش أبيها وأمها، ولم تكن امرأة عاملة، فقد عملت فترةً صغيرة من عمرها بعدما كبر سنها، وعانت من مشكلات في العمل فتركته بعد أن اعتمرت.


وتابعت المطربة الشعبية: «كانت بتصرف علينا من معاش أبيها وأمها والحياة كانت بتغلى والمسؤولية تزداد عليها، فأنا حسيت بأمي وأخي كان أكبر مني بـ4 سنين وكان بيحاول يشوف شغل، لكن أنا كنت في مدرسة خاصة، وأخي كان يدرس في المعهد وكانت المسؤولية الملقاة على عاتقها كبيرة وبخاصة أنها كانت منفصلة عن أبي منذ الشهر الثاني لحملي».

المطربة الشعبية بوسي بوسي الاعلاميه بسمة وهبة حالتي المادية مستقرة

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