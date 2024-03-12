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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاكسوا خطيبته.. أمن الجيزة يكثف جهود لضبط المتهمين بضرب شاب

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات إصابة عامل بإصابات بالغة جراء تعرضه لهجوم بالأسلحة على يد 4 أشخاص بسبب مشاجرة حول معاكسة خطيبته.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بنشوب مشاجرة بين شاب و4 أشخاص وإصابة الشاب بإصابات بالغة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

 

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرتها أجهزة مباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن خطيبة الشاب المصاب تعرضت لمعاكسة داخل موقف سيارات وحاول الشاب الدفاع عنها إلا أن المتهمين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب.

 

وشرحت التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الشاب تعرض لإصابات بالغة جراء دفاعه عن خطيبته، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين.

الجيزة مديرية امن الجيزة نشوب مشاجرة موقف سيارات معاكسة خطيبته

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