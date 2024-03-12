رسالة دكتوراة بجامعة كفر الشيخ تناقش أحدث طرق جراحات السمنة المفرطة |صور

حصل الباحث الطبيب محمد حسين العماوي، على درجة الدكتوراه من كلية الطب جامعة كفر الشيخ، وجاءت رسالته تحت عنوان «تحويل مسار المعدة الكلاسيكي ذي الجيب الممتد في مقابل ذي الجيب القياسي في علاج مرضى السمنة المفرطة .. دراسة مستقبلية عشوائية».

ضمَّت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من الدكتور خالد أحمد إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ «رئيسًا ومناقشًا داخليًا»، والدكتور ياسر محمد حمزة، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة الإسكندرية «مناقشًا خارجيًا»، والدكتور طه أحمد إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة، وعميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ «مشرفًا ومناقشًا»، والدكتور محمد حمدي أبو رية، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب جامعة طنطا «مشرفًا ومناقشًا».

وأشار الدكتور محمد العماوي، إلى أن النتائج أوضحت أن تحويل المسار الكلاسيكي المعدل يُعطي نفس نتائج الكلاسيكي القياسي مع سهولة أفضل في تقنيات الجراحة ووقت أقل من التحويل الكلاسيكي القياسي.

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة ضمت كلاً من: الدكتور طه أحمد إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة، وعميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد حمدي أبو رية، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور رضا فوزي عباس، أستاذ مساعد الجراحة العامة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.

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