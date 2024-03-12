جامعة كفر الشيخ تحصد مركزاً متقدماً بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024

حققت جامعة كفر الشيخ، إنجازا جديدا في التصنيفات الدولية، بعد أن تمكنت الجامعة من التقدم في تصنيف سيماجو (Scimago) الإسباني إلى المربع الذهبي عالميا في فئة جامعات الصف الأول Q1 ضمن أفضل 25 % على مستوى العالم



وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إحراز الجامعة تقدماً ملحوظاً بتصنيف سيماجو (Scimago) الإسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، فقد حصلت جامعة كفر الشيخ علي المركز الثاني عشر علي مستوى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية.



كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أن التقدم في التصنيفات العالمية يرجع إلى حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعليمية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والقطاعات بالجامعة مثل الاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي، وزيادة معدل الإنفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى وضع الخطط البحثية المتقدمة، وتطوير وإنشاء المعامل، والتدريب على النشر الدولي، والذي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع.



وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن تصنيف سيماجو (Scimago) للمؤسسات البحثية والأكاديمية، يعد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات فرعية كما يلي: 50 % لمؤشر الأداء البحثي، و30 % لمؤشر مخرجات الابتكار، و20 % لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشرا فرعيا لتقييم الأداء.

وأضاف، واشتمل التصنيف الصادر مؤخراً على (مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح)، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مؤسسة دولية مقارنة ب (8433) مؤسسة دولية في العام 2023 بزيادة (621) مؤسسة جديدة ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المدرجة في التصنيف



ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا التصنيف يعد اعترافا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم العالي والبحث العلمي مشيرا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين سمعة الجامعة دوليا بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية من أجل الوصول إلى مستوى أفضل خلال الأعوام القادمة.