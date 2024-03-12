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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقاذ بواخر ومراكب نيلية بكورنيش المعادي من الاحتراق .. تفاصيل

كورنيش النيل
كورنيش النيل

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم مخلفات عبارة عن هيش بشاطيء كورنيش المعادي .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوف حريق بكورنيش المعادي .

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى البواخر والمراكب النيلية بكورنيش المعادي دون إصابات.

وتبين من الفحص ان النيران التهمت مجموعة من المخلفات عبارة عن ( هيش شاطيء نهر النيل ) ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق .

حريق التهم نهر النيل مخلفات كورنيش المعادي عمليات اطفاء رجال الإطفاء السيطرة على حريق الحماية المدنية

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