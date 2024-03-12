انقاذ بواخر ومراكب نيلية بكورنيش المعادي من الاحتراق .. تفاصيل

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق التهم مخلفات عبارة عن هيش بشاطيء كورنيش المعادي .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوف حريق بكورنيش المعادي .

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى البواخر والمراكب النيلية بكورنيش المعادي دون إصابات.

وتبين من الفحص ان النيران التهمت مجموعة من المخلفات عبارة عن ( هيش شاطيء نهر النيل ) ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق .