شعبة القصابين تعلن مفاجأة عن أسعار اللحوم الحمراء

قال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل من ٢٠٠ ل ٢٣٠ جنيه وهذا يتوقف حسب قطعيه اللحمة.

وأوضح وهبة خلال مداخله هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه من المفروض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل ال ١٧٥ جنيها، منوها الى ان اسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل الى ١٦٠ جنيه، متوقعا انخفاضا جديدا لسعر اللحمه.

وطالب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة بوجود رقابة على المستوردين لان لهم عدد واضح وسجلات واضحه بأوامر أفراج من الموانئ، لافتا الى ان المشكلة تتمثل في ان الاستيراد وصل ل ٦٠% والإنتاج يصل ل ٤٠% فقط وهذه هي المشكلة الاساسية الذي يجب تسليط الضوء عليها.

واقترح مصطفي وهبه بضرورة تفعيل الإنتاج الزراعي، فإنه اذا تم زراعة الأعلاف ففي هذه الحالة لا تضطر الدولة الى المحاسبة بالدولار ومن ثم لا يتحكم المستورد بزيادة سعر الدولار وزيادة سعر السلعة، مؤكدا على ضرورة الإسراع لزراعة الصويا والذرة الصفراء حتي لا نحتاج الى المستوردين.