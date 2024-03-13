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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

زلزال يصل لـ 8 ريختر خلال هذا الأسبوع| العالم الهولندي يرعب العالم.. وتحركات الكواكب السبب

العالم الهولندي يحذر
العالم الهولندي يحذر العالم

عقب غياب طال عدة شهور، ظهر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس ليثير الجدل من جديد بتحذير مرعب بشأن نشاط زلزالي قادم في الكرة الأرضية، مما أثار القلق والذعر بين رواد السوشيال ميديا حول العالم.

العالم الهولندي يعود بتحذير جديد

وحذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بشأن حدوث اقترانات حرجة للكواكب قد ينشأ عنها نشاط زلزالي عنيف، في الفترة بين يوم الأربعاء الموافق 13 من مارس وحتي يوم 17 من مارس.

وغرد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه يبدأ اليوم الأربعاء تقارب مثير وفريد من نوعه لاقترانات الكواكب، ويحدث اقتران الشمس والمشتري وأورانوس كل 14 عامًا تقريبًا (آخر مرة كانت في سبتمبر 2010)، هذه المرة تحدث 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة.

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