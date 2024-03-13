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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طبق لذيذ على مائدة رمضان.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

الكشك
الكشك

الكشك الصعيدي هو طبق مصري تقليدي شهير يتكون من لبن طازج ودقيق وثوم وتوابل. 

إليك طريقة عمل الكشك الصعيدي للشيف سلمي الحافظ. 

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المكونات لعمل الكشك الصعيدي 


- 2 كوب لبن طازج
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- 2 فصوص ثوم مهروسة
- ملح حسب الذوق
- رشة من الكمون (اختياري)
- زيت زيتون للتقديم

الخطوات لعمل الكشك الصعيدي 


1. في وعاء، امزج اللبن الطازج والدقيق حتى يتجانسا معًا.
2. أضف الثوم المهروس والملح والكمون (إذا رغبت في استخدامه) إلى الخليط وامزج جيدًا.
3. ضع الخليط في قدر على نار متوسطة واستمر في التحريك المستمر حتى يغلي.
4. عندما يبدأ الكشك بالغليان، قلل الحرارة إلى مستوى منخفض واستمر في التحريك لمدة 5-10 دقائق. ستلاحظ أن الكشك يصبح أكثر كثافة وقوامًا.
5. ارفع القدر عن النار واترك الكشك يبرد قليلاً.
6. قدم الكشك الصعيدي في وعاء التقديم ورش زيت الزيتون فوقه.
7. يمكن تناول الكشك الصعيدي مع الخبز العربي أو الخبز التوست أو الخضروات المقطعة.

يمكنك تعديل نسب المكونات وفقًا لذوقك الشخصي. يعتبر الكشك الصعيدي وجبة خفيفة لذيذة ومنعشة. 

الثوم المهروس الكشك الصعيدي طريقة عمل الكشك مكونات وجبة خفيفة كشك فصوص

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