تقارير لبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند مفرق الحوش في مدينة صور

أفاد موقع "النشرة" اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند مفرق الحوش في مدينة صور جنوب لبنان.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إطلاق صاروخين من لبنان على "هضبة الجولان" المحتلة، وانفجارهما في مناطق مفتوحة.

وأعلن حزب الله في لبنان، الثلاثاء، أنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة.

أضاف حزب الله عبر قناته على تيليجرام، أنه استهدف أيضا ‌‏موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‌‏

كما أشار إلى استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابةً مباشرة.‌‏