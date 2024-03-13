مصنع بير سلم.. الأمن يداهم وكرًا لإنتاج الأدوية البيطرية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة باستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المدير التنفيذى والمدير المسئول، وعثر بداخل المصنع المشار إليه على (9271 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية - 6 طن "مواد خام يتم إضافتها وخلطها لإنتاج عقاقير وأدوية بيطرية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.