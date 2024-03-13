رجال شرطة مزيفون يتهجمون على مواطن ويسرقونه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بقيام سيارة "ميكروباص" بالتوقف أمام منزله وترجل 5 أشخاص منها ودخولهم الى منزله وتفتيشه والإستيلاء على (مبلغ مالى– حقيبة "لاب توب" - 2 هاتف محمول) منتحلين صفة رجال شرطة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص " لـ 3 منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم السيارة المستخدمة فـى الواقعة و بعض المسروقات (حقيبة "لاب توب" - 2 هاتف محمول – جزء من المبلغ المالى) وكذا (4 هواتف محمولة "قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه")، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.