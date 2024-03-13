للمرة الثانية.. شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك في مؤتمر MIPIM 2024 بفرنسا

تشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، بجناح ضخم في فعاليات معرض MIPIM 2024، والذي يعد المعرض العقاري الأكبر على مستوى العالم، المقام في مدينة كان بفرنسا، خلال الفترة من 12- 15 مارس الجاري.

وتعتبر هذه هي المشاركة الثانية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD على التوالي، بعد أن حققت مشاركة ناجحة في نسخة العام الماضي.

ويضم المؤتمر أكثر من 6500 مستثمر وأكثر من 300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.

وتأتي مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هذا العام بهدف تعريف كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء الدوليين في مجال التطوير العقاري، بتجربتها في تطوير المشروعات القومية وخططها المستقبلية.

وفي هذا السياق، صرّح خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: “الشركة حققت مشاركة ناجحة في فعاليات MIPIM2023، حيث نجحت في جذب انتباه المستثمرين والكيانات الكبرى من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الإدارية وتعريفهم بالمشروع بغرض إبراز مجالات التعاون المشترك مع الجميع”.

كما أكد أيضًا حرص الشركة على المشاركة في جميع الفعاليات والمؤتمرات الدولية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة وإبراز التطورات والانجازات التي تمت في العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة.

وشدد خالد عباس، على أن التوجه نحو تصدير العقار خارج مصر خطوة إيجابية، وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال التصدير العقاري وبحث الفرص المتاحة، تأكيدا على خطة الدولة لتصدير العقار.

وأشار إلى أهمية تواجد فرصة لتسويق المشروعات المصرية وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي.

وخلال مشاركته في معرض 2024 MIPIM، يستعد المهندس خالد عباس لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع المستثمرين الدوليين، بهدف إطلاعهم على آخر إنجازات وتطورات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا عالميًا للتنمية العمرانية المستدامة والذكية.

وفي جلسة نقاشية شارك فيها كل من: المهندس خالد عباس، ووزير الإسكان والتعمير العراقي، في مؤتمر MIPIM، تمت مناقشة رؤى استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في مصر والعراق، حيث تم التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين، مع التطرق إلى التحديات التي قد تواجهها والاحتياجات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد المتحدثون خلال الجلسة دور المؤسسات المالية والبنوك في دعم المشاريع التنموية وتمويلها، وكذلك أهمية الشراكات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الختام، تم التأكيد على استعداد الأطراف المشاركة للتعاون المستمر وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية المستدامة والتنمية في المنطقة.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في أبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني، حيث تهدف إلى القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر.

وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري.

وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه، وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.

تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان، وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب.

من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل، وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع.

كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث يفتح أبواباً واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.

في عام 2023، تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية.

كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات، بالإضافة إلى مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال، وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية، فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية.

هذا بالإضافة إلى الأحياء السكنية التي تضم عددا ضخما من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات، وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.

وحرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه، وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة.

وتضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يبلغ طوله 10 كم ويعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء جميع مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومترا، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية.

كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحدة من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.

العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة.

وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.