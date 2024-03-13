هل عادا بعد الطلاق؟ بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني

نشرت بسمة بوسيل صورة لها مع طليقها الفنان تامر حسني، وأبنائهما (تاليا، وآدم، وأمايا) عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، لتهنئ بها جمهورها بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك.





وكتبت في تعليقها على الصورة: "كل سنة وانتوا طيبين ، رمضان كريم"، ولم تؤكد أو تنفي عودتها لـ تامر حسني بعد الطلاق بينهما.

وعلق تامر حسني، قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا بسومي انتي وكل ولادنا وكل العيلة، ويا رب أغنية تتر مسلسل النجمة الجميله مي عمر تكسر الدنيا يعني بصوتك وتمثيل مي وإخراج العبقري محمد سامي، يا رب كل النجاح".



ورد المخرج محمد سامي على تعليق تامر حسني، قائلا: «یا تيمو يا وش السعد والخير، يا أول واحد صدق وساند ودعم أخويا الغالي، وبسومة بجد عاملة في المسلسل أغاني روعة. سواء الرباعيات تتر النهاية، من عاشر نجم الجيل برضه».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.