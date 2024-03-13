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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ صحراوي البحيرة

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، صباح اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية اتجاه الإسكندرية، مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: س.ب، 29 عاما، مقيمة حلوان، اشتباه ما بعد الارتجاج، ا.ب، 22 عاما، مقيمة حلوان، كدمات وسحجات بالجسم، م.ص، 23 عاما، مقيمة حلوان، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، ا.م، 56 عاما، مقيم حلوان، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ع.ر، 13 عاما، مقيم حلوان، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، هـ.م، 15 عاما، مقيم حلوان، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ح.ر، 14 عاما، مقيم حلوان، كدمات بالوجه، ال.م، 60 عاما، مقيمة حلوان، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، هـ.ع، 39 عاما، مقيمة المعادي، كدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، من خلال عدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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