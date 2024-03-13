عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرقية: ندوات ثقافية وتوعوية لطلاب مدارس الحسينية ومنشأة أبوعمر

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها ، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس بقرى حياة كريمة لتطوير الريف المصري بمركزي الحسينية ومنشأة أبو عمر وذلك باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات في الشرقية

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات تضمنت تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

الإدارة العامة التوعوية التغيرات المناخية الحفاظ على المياه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخط الساخن السلوكيات الصحيحة الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف الريف المصري الصرف الصحى المشاركة المجتمعية الندوات التثقيفية الندوات التوعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

2674.2 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض الجديد| للمقبلين على الزواج

هل يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح ؟.. الإفتاء توضح بالدليل

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

ماتوا جوعا .. الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 27 طفلاً في غزة

تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية مفرقعات كرداسة

فتاة: أحب شابا وأخرج معه.. علي جمعة: لو مسك إيديها وسبِل عيونه حرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. مي سليم تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد بلس1"

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

فيديو

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ