خلال لقائه بوزير خارجية إسبانيا.. ملك الأردن يطالب بوقف الحرب على غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وثمن ملك الأردن موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا.



وقال ملك الأردن، ان ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية يتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمها، ويجب مواصلة دعم وكالة أونروا لتمكينها من أداء دورها الحيوي بقطاع غزة وفق تكليفها الأممي.

وتابع:" نجدد رفضنا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة والفصل بينهما باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة".