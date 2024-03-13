استعراض قوة.. إيران تكشف الهدف من المناورات البحرية مع الصين وروسيا

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، إن أحد أهداف المناورة البحرية "حزام الأمن البحري-2024" التي تجريها روسيا وإيران والصين هو استعراض القوة.

وأضاف أشتياني، في مؤتمر صحفي على هامش مجلس الوزراء الإيراني، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، أن "التدريبات تجرى كاستعراض للقوة، وفي هذه المناورات تتدرب 3 قوى عالمية كبرى بشكل مشترك على ضمان الاستقرار في المنطقة وأمن الممرات البحرية المهمة".

وأشار وزير الدفاع الإيراني أيضًا إلى وجود مراقبين من دول مثل عمان وباكستان وأذربيجان كدليل على أهمية التمرين.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، صرح أمر الله نوذري، قائد قاعدة الإمام علي البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، أن إيران شاركت في التدريبات بفرقاطتين و3 طرادات.

وقال نوذري إن المناورات تغطي مساحة 17 ألف كيلومتر مربع، والتي تشمل 3 من المضايق الـ 5 الرئيسية في شمال المحيط الهندي.

وذكر نوزاري أن التدريبات تظهر أيضًا قدرة إيران والصين وروسيا على ضمان الأمن العالمي بشكل مشترك.

وتجري مناورات الحزام الأمني البحري منذ عام 2018، وهي المرة السادس التي يتم إجراء المناورات فيها.

وشاركت سفن من إيران والصين وروسيا بانتظام في التدريبات، وتضم مناورات هذا العام في خليج عمان أكثر من 20 سفينة وسفينة دعم وزوارق هجوم سريع من الدول الثلاث، والهدف من المناورات هو "التدرب على ضمان أمن النشاط الاقتصادي البحري".

وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها ممثلون من القوات البحرية لأذربيجان والهند وكازاخستان وعمان وباكستان وجنوب أفريقيا التدريبات كمراقبين.