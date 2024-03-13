3 نصابين يجمعون 50 مليون جنيه لاستثمارها في تجارة الملابس بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الملابس ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء سيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.