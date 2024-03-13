خوفا من معرفة والدها بعلاقتها.. فتاة التجمع تقتل شقيقها.. تفاصيل

أحال جهات التحقيق المختصة فتاة تقيم بالتجمع إلى الجنايات لاتهامهما بقتل أخيها مع سبق الإصرار والترصد خوفا من إعلامه والدهما أنها تقيم علاقات في الحرام ولرغبته في الحفاظ علي سمعتها ومنعها من السير في الطريق الشمال.

تفاصيل أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة قتلت عمداً المجني عليه أخيها - مع سبق الإصرار والتراصد وذلك لخلاف بينهما إذ أنه وإن رغب الأخير في الحفاظ على سمعتها من أي سوء لحين زفافها فلم يكن يصدرها لهذا الغرض النبيل متسعاً إذ بغت الحيدة.

عن فطرة المجتمع من قيم وعادات فزاد خلافهما إثر ذلك وظنته سيخبر أبيها فما كان منها إلا أن دَلَها سُوءُ تَفكيرها لِلْخَلاصِ مِنه وَعَقَدَت عَرْمَا عَلَى ذَلِك فتحينت نومه ثم قصدت حجرته بعد أن تسلحت بسلاح أبيض محل إتهام تال وما إن تثبتت من استغراقه بالنوم فكالت له ضربة بالسلاح الأبيض لاقت مستقرها بجسده.

فحدثت إثرها إصابته الموصوفة بما أرفق من تقرير الصفة التشريحية ولم يقو جسده على تحملها ففاضت إثرها روحه لبارئها.