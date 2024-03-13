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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 15 ألف طن و923 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 923 شاحنة و128 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 499 شاحنة و121 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 424 شاحنة و7 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين امل ودليلة وتغادر السفينة  بوسيدون اكسبريس    فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية1 ودليلة ، كما تم تداول 2400  طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى  وسيناء . 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1625 راكب بموانيها.
 

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