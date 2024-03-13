السيسي للعالم : يجب الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تؤكد أن قرار بعض الدول تعليق المساهمات للأونروا يتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية ويؤكد على التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا، :" الاونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات بغزة ولا يجب المساس بهذا الدور".

وأضاف الرئيس السيسي:" ما يحدث في غزة تقابله في الضفة الغربية سياسة معرقلة لحياة الشعب الفلسطيني سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال الهدم والاقتحامات العسكرية فضلا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال ".

وتابع الرئيس السيسي:" أؤكد ان معاناة الفلسطينيين في كامل الأراضي الفلسطينية على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ، والعمل على حل الدولتين، وأن التسويف في حل القضية يعرض المنطقة والعالم لمخاطر عدم الاستقرار ".