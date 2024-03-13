الرئيس السيسي: مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية في رفح الفلسطينية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تستضيف اكثر من 9 ملايين ضيف على أرضها، ومن الضروري تعزيز الاستقرار في المنطقة .

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا: "ركزت في المباحثات على الأوضاع في المنطقة تحديدا الحرب في غزة وأكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل للأعمال العدائية".

وتابع الرئيس السيسي: "دعوت رئيس وزراء هولندا لبذل الجهود في هذا الصدد لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

وأكمل الرئيس السيسي: "ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي".

وأكمل الرئيس السيسي: "حذرت مصر من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة ، كما تحذر مصر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية في رفح الفلسطينية".