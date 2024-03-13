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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: مصر تحذر من المخطط الإسرائيلي لشن عملية في رفح الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تستضيف اكثر من 9 ملايين ضيف على أرضها، ومن الضروري تعزيز الاستقرار في المنطقة .

 

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأيرلندي بذكرى العيد القومي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء هولندا مساء اليوم

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع  رئيس وزراء هولندا: "ركزت في المباحثات على الأوضاع في المنطقة تحديدا الحرب في غزة وأكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل للأعمال العدائية".

 

وتابع الرئيس السيسي: "دعوت رئيس وزراء هولندا لبذل الجهود في هذا الصدد لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

 

وأكمل الرئيس السيسي: "ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي".

 

وأكمل الرئيس السيسي: "حذرت مصر من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة ، كما تحذر مصر من المخطط الإسرائيلي  لشن عملية في رفح الفلسطينية".

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