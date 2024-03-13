الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأيرلندي بذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس مايكل د. هيجينز رئيس أيرلندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما أوفد سيادته، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أيرلندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس مايكل د. هيجينز رئيس أيرلندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما أوفد سيادته، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أيرلندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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