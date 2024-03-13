توزيع 45 طنًا من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة قنا

وزعت جمعية الأورمان 45 ألف كيلو لحوم على 22 ألفًا و500 من الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة قنا، حيث تم التوزيع تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا حسن عثمان، على الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي خلال هذا الشهر الكريم سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.



ومن جهته، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أن الجمعية خصصت 45 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة موضحًا أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم مشيرًا إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة قنا وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.



وأضاف شعبان، أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.



جدير بالذكر، أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى أمداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.

