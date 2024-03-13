عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 3.. نفادي يريد الزواج من أمينة خليل وأول ظهور لحزلقوم

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الكثير من المواقف الطريفة والتى جمعت شخصية الكبير أحمد مكي بمحمد ثروت ضيف الشرف.

 

وطلب محمد ثروت من الكبير عدة طلبات لينهى مأموريته والتي بدأها معه منذ الحلقة الأولي بضرورة مساعدة الغير.

 

وأثناء بحث الكبير عن أشخاص يريدون المساعدة وجد نفادي يطلب منه مساعدته في الزواج من أمينة خليل.

 

وظهر في حلقة اليوم لأول مرة شقيقه الأخر حزلقوم وهو يتحدث عن انجازته بشرائه طائرة خاصة ويعمل حاليا علي شراء غواصة لتكون من ممتلكاته.

 

واستعان حزلقوم بخبراء في مجال الغواصات وطالبهم بوضع مواصفات غواصة لشرائها.

 

مواعيد عرض الكبير أوي

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية

احداث مسلسل الكبير :

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

 

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن،  سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it.

مسلسل الكبير أوي 8 احمد مكي امينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

موضوعات متعلقة

مسلسل محارب| حسن الرداد يواجه مصيرا مثيرا بعد وفاة والدته في الحلقات المقبلة

أخبار الفن| موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان.. وسبب انهيار أمير كرارة بالبكاء مع أسما إبراهيم

بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد مسلسل الحشاشين

ممثل عملاق.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل شخصية عبد المغني فى كوبرا

مسلسل صلة رحم الحلقة 2.. علقة ساخنة لإياد نصار بعد دخول زوجته المستشفى

أبطال العتاولة يستكملون تصوير المسلسل في بيروت

رحمة أحمد تستمع لنصائح رضوى الشربيني في "الكبير"

العتاولة الحلقة 1 | السقا ولطفى يحتفلان بزفاف شقيقتهما .. وزينة تتعرض لمحاولة اغتصاب

ترشيحاتنا

بـ 5 مليارات يورو.. الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات إضافية لـ أوكرانيا

بث مباشر .. شعائر صلاة التراويح من مسجد الحسين

كلاب ودش ساقع.. انهيار أوس أوس ومحمد ثروت في رامز جاب من الآخر

ردًا على تصريحات بوتين.. أمريكا تكشف موقفها بشأن استخدام السلاح النووي

فيفي عبده: «كل الرجالة بتخون زوجاتها.. والست لما تعرف لازم تطنش»

سرايا القدس تستهدف معسكر الطيبة العسكري للاحتلال بوابل كثيف من الرصاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بكوب دقيق فقط

تخنت أوي .. السبب الحقيقي وراء زيادة وزن شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الجلاش بالكاستر على قد الأيد

شائعات بشأن اتجاه سامسونج لتغيير تصميم ساعتها الذكية.. ماذا تخبئ لمتابعيها؟

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ