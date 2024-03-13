الكبير أوي 8 الحلقة 3.. نفادي يريد الزواج من أمينة خليل وأول ظهور لحزلقوم

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الكثير من المواقف الطريفة والتى جمعت شخصية الكبير أحمد مكي بمحمد ثروت ضيف الشرف.

وطلب محمد ثروت من الكبير عدة طلبات لينهى مأموريته والتي بدأها معه منذ الحلقة الأولي بضرورة مساعدة الغير.

وأثناء بحث الكبير عن أشخاص يريدون المساعدة وجد نفادي يطلب منه مساعدته في الزواج من أمينة خليل.

وظهر في حلقة اليوم لأول مرة شقيقه الأخر حزلقوم وهو يتحدث عن انجازته بشرائه طائرة خاصة ويعمل حاليا علي شراء غواصة لتكون من ممتلكاته.

واستعان حزلقوم بخبراء في مجال الغواصات وطالبهم بوضع مواصفات غواصة لشرائها.

مواعيد عرض الكبير أوي

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية

احداث مسلسل الكبير :

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it.